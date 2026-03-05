Donald Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

05 mar. 2026 - 17:26 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la salida de Kristi Noem, como secretaria de Seguridad Nacional, una de las artífices de la política de expulsiones de inmigrantes del gobierno estadounidense.

¿Qué se sabe de la salida de Kristi Noem?

Noem, a quien se le encomienda una misión de "emisaria especial" para América Latina, será reemplazada a partir del 31 de marzo por el senador republicano Markwayne Mullin, precisó el Presidente estadounidense en un mensaje en su red Truth Social.

Según la prensa, Trump habría tomado su decisión tras las audiencias de Noem en el Congreso, durante las cuales se vio en aprietos por la adjudicación de un importante contrato público.

Kristi Noem sufrió robo por parte de un chileno

En abril de 2025, Noem sufrió el robo de su cartera en un restaurante en Washington. El delincuente era un chileno de 49 años.

Al interior de su bolso, Noem portaba al menos $3.000 dólares en efectivo, maquillaje, cheques en blanco y su documentación.

A los pocos días, el chileno, identificado como Mario Bustamante Leiva, fue arrestado.

