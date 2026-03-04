Estados Unidos considera "inaceptables" ataques contra Turquía tras lanzamiento de misil iraní

04 mar. 2026 - 18:26 hrs.

¿Qué pasó?

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se refirió este miércoles a los ataques contra Turquía tras el derribo de un misil iraní por parte de sistemas de defensa de la OTAN.

En una llamada con el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, Rubio dejó en claro "que los ataques contra el territorio soberano de Turquía eran inaceptables".

Turquía, aliada de Estados Unidos en la OTAN, manifestó que no era el objetivo del misil interceptado y que este se había desviado de su rumbo.

Buque iraní fue impactado por EEUU

Unas horas más temprano, se conoció un video en que un buque de guerra iraní fue impactado por un torpedo estadounidense, dejando personas fallecidas y desaparecidas.

La ministra de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, identificó el barco iraní como el IRIS Dena, debido a la forma de la cubierta y el mástil que se veía en el registro.

Todo sobre Conflicto Israel-Irán