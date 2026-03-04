Certificado de anotaciones vigentes: ¿Cómo se obtiene?

04 mar. 2026 - 19:00 hrs.

El Certificado de anotaciones vigentes es un documento oficial que permite conocer a profundidad el historial de un vehículo motorizado.

Esta herramienta legal suele ser idónea para quienes compran autos o están por comprarlos, pues les proporciona información de los dueños anteriores y limitaciones al dominio actualmente vigente.

Según ChileAtiende, por medio de este formato se pueden conocer denuncias por sustracción, siempre que lo solicite una autoridad policial o judicial. Se puede pedir excepcionalmente como propietario del vehículo.

¿Cómo se obtiene el certificado de anotaciones vigentes?

Para obtener el certificado de anotaciones vigentes se pueden tomar tres alternativas:

Ingresar al sitio web del Registro Civil, seleccionar la opción “Vehículos” y hacer clic en "Certificado vehículos de anotaciones vigentes". Se debe ingresar la placa patente y suministrar la ClaveÚnica. Acceder a la aplicación Civil Digital App que se encuentra disponible tanto para Android como para iOS. Acercarse a cualquier oficina del Registro Civil.

Esto es lo que debes saber sobre el documento

En el caso de que se vaya a utilizar el documento en el extranjero, se puede apostillar en línea, marcando la opción de “sí, apostillar” y seleccionando el país en el que se presentará.

Los interesados en obtener esta certificación deberán pagar una suma de $1.430 por el trámite.

Todo sobre Autos