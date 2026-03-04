Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Certificado de anotaciones vigentes: ¿Cómo se obtiene?

El Certificado de anotaciones vigentes es un documento oficial que permite conocer a profundidad el historial de un vehículo motorizado.

Esta herramienta legal suele ser idónea para quienes compran autos o están por comprarlos, pues les proporciona información de los dueños anteriores y limitaciones al dominio actualmente vigente.

Lo más visto de Dato útil

Según ChileAtiende, por medio de este formato se pueden conocer denuncias por sustracción, siempre que lo solicite una autoridad policial o judicial. Se puede pedir excepcionalmente como propietario del vehículo.

¿Cómo se obtiene el certificado de anotaciones vigentes?

Para obtener el certificado de anotaciones vigentes se pueden tomar tres alternativas:

  1. Ingresar al sitio web del Registro Civil, seleccionar la opción “Vehículos” y hacer clic en "Certificado vehículos de anotaciones vigentes". Se debe ingresar la placa patente y suministrar la ClaveÚnica.
  2. Acceder a la aplicación Civil Digital App que se encuentra disponible tanto para Android como para iOS.
  3. Acercarse a cualquier oficina del Registro Civil.
Ir a la siguiente nota

Esto es lo que debes saber sobre el documento

En el caso de que se vaya a utilizar el documento en el extranjero, se puede apostillar en línea, marcando la opción de “sí, apostillar” y seleccionando el país en el que se presentará.

Los interesados en obtener esta certificación deberán pagar una suma de $1.430 por el trámite.

Todo sobre Autos

Leer más de

Notas relacionadas