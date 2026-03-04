Una experiencia gastronómica: Felipe "Pipe" Sánchez inaugurará una pizzería especializada en estilo de pizza Detroit

04 mar. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó?

El primero de junio de 2025, Felipe "Pipe" Sánchez, dueño y fundador de los restaurantes Sánchez Tacos y Chicken Love You, anunció a través de su Instagram que en 365 días iba a abrir una pizzería con sus hermanos.

Durante un año, Felipe documentó el proceso de aprendizaje, creación del proyecto y la construcción del local. Lo apodó como un reality show de emprendimiento y gastronomía, en el que invitó a sus seguidores a ser testigos de la formación de "la mejor pizzería de Chile".

Hoy cuatro de marzo, faltan solo 92 días para cumplir ese plazo. La pizzería se llamará 7 Hermanos y estará ubicada en Orrego Luco, Providencia. Según adelantó en una entrevista con el medio The Clinic, la decoración incorpora objetos de la casa de sus padres e invita a un viaje al pasado.

El restaurante estará en el primer piso, pero el proyecto incluye otros tres niveles en los que habrá cinco departamentos Airbnb, que prometen tener un diseño llamativo y diferente. La nueva propuesta gastronómica de Felipe, se basa en cubrir el vacío que, según su experiencia, existe en los estilos pizzeros en el país.

Pizza estilo Detroit

El dueño de Chicken Love You, se preocupó de aprender y explorar el mundo de la pizzería. Por un tiempo trabajó en perfeccionar diferentes recetas de masa, para lograr la que se espera sea la joya de la corona de su nueva marca: La pizza estilo Detroit.

Se hace a molde y es rectangular de masa gruesa y esponjosa, similar a una focaccia. La semana pasada reveló en su Instagram que finalmente consiguió el resultado deseado: Masa más alta, crocante por abajo, aireada y liviana por dentro, bordes caramelizados con queso.

Las pizzas estilo Detroit y New York serán la especialidad de la casa, sin embargo, parte del objetivo de Sánchez es que los comensales vivan una experiencia gastronómica que les permita conocer "cómo se vive la pizza en diferentes partes del planeta", dijo.

