Tarragona compra marca de comida rápida que estaba en proceso de quiebra

04 mar. 2026 - 18:18 hrs.

¿Qué pasó?

El grupo Unifood, operador gastronómico y administrador de restaurantes de comida rápida y heladerías en Chile, atraviesa una crisis financiera que lo llevó a vender Pollo Stop, una de las cuatro marcas que opera en Chile.

Otras dos firmas que también están en proceso de quiebra por deudas millonarias, son la heladería Ice Cream, operada por Savory, y la conocida cadena Pedro Juan y Diego. El holding intentó vender dichas empresas, pero solo tuvo éxito con Pollo Stop, que logró ser traspasada por un valor de $520 millones de pesos.

De acuerdo con información del Diario Financiero, la conocida cadena chilena de origen español, Tarragona, fue la empresa con la que Unifood logró llegar a un acuerdo. A fines del pasado enero presentaron una oferta formal, que excluía explícitamente la cesión universal de derechos u obligaciones.

¿Qué incluía el acuerdo de compra?

Tarragona adquirió el inventario asociado a Pollo Stop y sus activos fijos en la Bodega El Pinar y los locales Mall Vivo Coquimbo, Curicó, Plaza El Trébol, Open La Calera, Parque Arauco, Santa Isabel y Mall Portal Temuco.

Asimismo, la negociación contempló las franquicias asociadas a los locales de Rancagua, Dragón de Oro, Mall Arauco Coronel y Mall del Centro Concepción, además de la cesión exclusiva de las marcas Pollo Stop y Fajita Express.

Respecto al destino de los trabajadores, Unifood comunicó al Diario Financiero que todos "fueron finiquitados conforme a la normativa vigente y la marca fue traspasada, asegurando además la continuidad de giro para los franquiciados".

