Hospital del Salvador presenta 98% de avance en su construcción: ¿Cuándo abrirá para los usuarios?

04 mar. 2026 - 18:53 hrs.

¿Qué pasó?

El Ministerio de Obras Públicas informó que el nuevo Hospital del Salvador y el Instituto Nacional de Geriatría alcanzaron un 98,3% del avance de sus obras, con lo que se prepara próximamente su inauguración.

El proyecto recibió su concesión en 2014, pero comenzó su construcción tres años después, la que se ha extendido por casi una década, a pesar de que inicialmente iba a comenzar a operar en 2019.

¿Cuándo estará listo el nuevo Hospital del Salvador?

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, comentó que el hospital se trata de un "proyecto largamente esperado que tiene que ser terminado este año 2026", sin adelantar una fecha exacta.

"Estamos en la etapa de terminaciones, ya se puede apreciar el alto nivel de infraestructura y equipamiento, que es realmente sobresaliente y un orgullo para Chile. Esperamos que pronto sea puesto a disposición de toda la comunidad y los habitantes de las comunas que aquí se atienden”.

A pesar de ello, explicó que la empresa concesionaria (Consorcio Salud Santiago Oriente) incumplió el contrato tras atrasarse: "Debió haber entregado lo que se denomina la Puesta en Servicio Provisoria (PSP) el 21 de enero. Eso no se cumplió y están establecidos en nuestro contrato los mecanismos, en este caso multas, por cada día que transcurra", detalló.

"Estamos recibiendo por parte de la empresa una nueva propuesta de programación para el término de obras, lo que naturalmente tiene que ocurrir durante los próximos meses, pero que debemos conversar y eventualmente será decisión de la próxima administración", cerró.

? Hospital del Salvador alcanza 98% de avance.

Incorpora el Instituto Nacional de Geriatría y será un recinto de alta complejidad para atención hospitalaria y ambulatoria.



Más de 500 mil personas se beneficiarán con mejor infraestructura y tecnología. pic.twitter.com/mD9fQVltP8 — Ministerio de Obras Públicas?? (@mop_chile) March 3, 2026

El nuevo hospital

La autoridad del MOP también destacó que el hospital recibió cerca de 400 millones de dólares de inversión para atender a 500 mil personas de todo el país.

Además, cuenta con 172.500 metros cuadrados y más de 460 camas, 134 box médicos, 133 box de procedimientos y 90 box profesionales.

Todo sobre Salud