"No sabes en qué momento van a tirar un misil": El dramático relato de chilenas varadas en Catar e Israel por bombardeos

04 mar. 2026 - 17:29 hrs.

¿Qué pasó?

Cuatro mujeres chilenas permanecen varadas en Catar desde el sábado, en medio de la ofensiva que Estados Unidos e Israel emprendieron contra Irán, país que ha respondido a los ataques. A ellas se suma otra compatriota que se encuentra en territorio israelí.

En el caso de Catar, Carolina Pérez, Paula Aguilera, Carolina Aguilera y Fernanda Cáceres habían llegado a la capital, Doha, para realizar una escala de tres horas rumbo a Madrid y luego a Santiago. Sin embargo, su itinerario cambió abruptamente.

El relato de las chilenas varadas en Catar

Según consignó Radio Cooperativa, en un comunicado las chilenas explicaron que “el sábado nos disponíamos a viajar desde la capital, Doha, para una escala de tres horas rumbo a Madrid y, posteriormente, a Santiago”. Relataron que, tras descender del avión, “comenzaron a sonar alarmas”, que “los vuelos estaban siendo cancelados de forma masiva” y que “personal de Qatar Airways informó que, debido al conflicto bélico, el espacio aéreo se encontraba cerrado por tiempo indefinido”.

La aerolínea las trasladó a un hotel, donde permanecen desde hace tres días. Desde allí describen el escenario que enfrentan: “Vemos y escuchamos la activación del sistema antimisiles: intercepta proyectiles en el aire y las explosiones se perciben con un estruendo estremecedor. Dormir se ha vuelto extremadamente difícil y la sensación de inseguridad es permanente”.

Las afectadas señalan que han tomado contacto con el consulado de Chile en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, ya que no existe embajada chilena en Catar. Sin embargo, sostienen que no han recibido “información concreta sobre pasos a seguir, escenarios de salida o un plan de evacuación”, sino solo “mensajes generales de calma y resguardo”.

Ante este escenario, solicitaron que “el Gobierno de Chile active con urgencia gestiones de evacuación y coordinación internacional, idealmente junto a otros países, para habilitar un corredor o espacio aéreo humanitario que permita la operación de vuelos de salida desde Catar”.

Pasantía interrumpida en Israel

En Israel se encuentra María Paz Meza, bioquímica que llegó el sábado para realizar una pasantía de dos meses en la Universidad de Haifa. La chilena relató al mismo medio señalado que “la guerra empezó a las ocho o nueve de la mañana” y que despertó con un mensaje de su jefe “de que (Irán) iba a atacar y empezaron a sonar todas las alertas en el celular”.

“He estado súper mal, la verdad. Sabía que era algo que podía pasar, pero como no ha pasado nada en tantos meses con Irán, no pensé que pasaría el primer día de mi llegada acá”, contó. Añadió que “ha sido súper abrumador, considerando que vengo de un país donde estos conflictos no suceden. Estoy constantemente ansiosa porque no sabes en qué momento van a tirar un misil y, si bien acá el sistema de defensa es increíble, aún así pienso qué puede pasar”.

Meza indicó que, por ahora, no se ha contactado con la Cancillería chilena, ya que prefiere “esperar a que las cosas se calmen un poco y abran el aeropuerto” para retornar a Chile. No obstante, advirtió que si los terminales aéreos no reabren en el plazo que estima, evaluará verificar “si empiezan a salir vuelos de la embajada o del consulado (chileno). No es para nada agradable esta situación, (aunque) la gente está acostumbrada”.

Más de 150 chilenos en el Golfo Pérsico

Según datos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, al menos 150 chilenos se encuentran varados en el Golfo Pérsico y ya han solicitado asistencia consular. Entre ellos hay turistas, residentes y personas que estaban en tránsito cuando comenzó la ofensiva.

El mayor número de viajeros se concentra en Emiratos Árabes Unidos, donde el lunes se informó de una cantidad acotada de vuelos que permitió algunos regresos.

En caso de tener familiares en el exterior que requieran asistencia consular, la Cancillería indicó que se debe escribir al correo contingencias@consulado.gob.cl o comunicarse al WhatsApp +56 9 5618 9515.

