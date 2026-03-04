Medios israelíes reportan que el ejército hebreo prevé atacar Irán durante "al menos" una o dos semanas más

04 mar. 2026 - 09:55 hrs.

¿Qué pasó?

El ejército israelí prevé continuar sus bombardeos contra Irán durante "al menos" una o dos semanas, indicaron el miércoles varios medios de comunicación israelíes, citando informaciones transmitidas a los corresponsales de defensa, en el quinto día de guerra en Oriente Medio.

"Al menos" una o dos semanas más de guerra

"En el seno del Tsahal [el ejército], se prevén al menos dos semanas más de bombardeos en Irán", titula el sitio web de noticias Ynet, el más leído en Israel.

Según el Times of Israel, el ejército "prevé al menos una o dos semanas más de operaciones en Irán, durante las cuales atacará otros miles de objetivos del régimen iraní".

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció el sábado haber lanzado una ofensiva militar conjunta con Estados Unidos contra Irán para eliminar la "amenaza existencial" que, según él, suponen para Israel los programas nucleares y balísticos iraníes.

11 muertos en ataques de Israel en Líbano

Paralelamente, al menos 11 personas murieron este miércoles en ataques de Israel en Líbano, donde el ejército del Estado hebreo amplía su ofensiva contra Hezbolá en este quinto día de la guerra en Oriente Medio.

Líbano se vio arrastrado el lunes al conflicto después de que el movimiento libanés proiraní Hezbolá lanzara un ataque contra Israel para "vengar" la muerte del líder supremo iraní Alí Jamenei, fallecido el sábado en el ataque israeloestadounidense contra Irán.

