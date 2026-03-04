Irán advierte que no negociará con EEUU y que está preparado para "continuar la guerra tanto tiempo como queramos"

04 mar. 2026 - 08:10 hrs.

¿Qué pasó?

Irán no tiene intención de negociar con Estados Unidos y está preparado para una guerra larga, declaró el miércoles el principal asesor del difunto líder supremo Alí Jamenei, en el quinto día de guerra en Oriente Medio.

"Podemos continuar la guerra tanto tiempo como queramos"

"No tenemos ninguna confianza en los estadounidenses y no tenemos ninguna base para la negociación con ellos", afirmó Mohammad Mokhbar a la televisión estatal iraní.

"Podemos continuar la guerra tanto tiempo como queramos, tal como lo hicimos durante la Defensa Sagrada, que duró ocho años", agregó.

En la ocasión, aseguró que los estadounidenses "no han querido controlar Irán, sino dividirlo y fragmentarlo desde el comienzo de la Revolución Islámica" .

Irán busca designar un sucesor de Jamenei lo antes posible

Desde Irán también se indicó que se están esforzando en designar rápido a un sucesor de Alí Jamenei, muerto el pasado sábado en la ofensiva israeloestadounidense.

"Estamos haciendo todo lo que podemos", declaró Ahmad Jatami, un miembro de la Asamblea de Expertos, la institución responsable de elegir un nuevo líder supremo.

"Si Dios quiere, el dirigente será nombrado lo antes posible. Estamos cerca de una decisión, pero la situación es la propia de una guerra", dijo este responsable a la televisión estatal, dando a entender que el proceso podría tardar un poco más.

