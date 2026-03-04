Temblor se registra en el norte del país: Conoce la magnitud del movimiento telúrico

04 mar. 2026 - 09:20 hrs.

¿Qué pasó?

La mañana de este miércoles, a las 09:07 horas, un temblor de magnitud 4.0 se registró en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico de la Universidad de Chile.

¿Dónde fue el epicentro?

De acuerdo a los datos entregados por el organismo, el epicentro del temblor se ubicó a 86 km al oeste de Iquique, en la región de Tarapacá. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de XXX km.

Por el momento, Senapred no ha reportado daños a personas, estructuras o alteraciones de servicios básicos como resultado del temblor.

