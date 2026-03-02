Temblor se percibe en la zona norte de Chile: Conoce el epicentro y la magnitud del sismo

02 mar. 2026 - 21:05 hrs.

¿Qué pasó?

Un temblor de magnitud 4,4 se registró durante la noche de este lunes 2 de marzo en la zona norte de Chile, cuando el reloj marcaba las 20:55 horas.

El Centro Sismológico Nacional señaló que el movimiento telúrico ocurrió 47 kilómetros al Oeste de Huasco, en la región de Atacama. Además, tuvo una profundidad de 44 kms.

Por el momento, Senapred no ha informado de personas lesionadas o daños a infraestructura a raíz de este sismo.

