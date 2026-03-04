Cierre total de Ruta 5: Fatal atropello y colisión múltiple obligan corte de autopista desde La Cisterna al norte

04 mar. 2026 - 08:40 hrs.

¿Qué pasó?

Dos accidentes de tránsito se registraron la mañana de este miércoles en la Ruta 5, en dos comunas de la Región Metropolitana. Producto de ambos hechos, la autopista se mantiene con corte total.

Una persona atropellada y una colisión múltiple

En primer lugar, una persona murió atropellada en el kilómetro 7,2 a la altura de Departamental, en dirección al norte, comuna de San Miguel.

Por otro lado, se produjo una colisión múltiple a la altura de El Parrón, en la comuna de La Cisterna, luego de que tres vehículos colisionaran en la pista derecha.

A raíz de ambos siniestros, se encuentra cortada la Ruta 5 al norte desde el sector El Parrón, lo que ha generado una alta congestión vehicular. Todo el flujo de la autopista es desviado hacia vía local en Salida 9a-S.