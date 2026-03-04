Cortes de luz afectarán a la Región Metropolitana este miércoles: Revisa la programación de Enel
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este miércoles 4 de marzo en sectores de siete comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.
Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Quinta Normal: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.
Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.
Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
