Cortes de luz afectarán a la Región Metropolitana este miércoles: Revisa la programación de Enel

04 mar. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este miércoles 4 de marzo en sectores de siete comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.