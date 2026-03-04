Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Cortes de luz afectarán a la Región Metropolitana este miércoles: Revisa la programación de Enel

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este miércoles 4 de marzo en sectores de siete comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

Lo más visto de Nacional

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

La Florida: Desde las 10:30 hasta las 17:30 horas.

Ir a la siguiente nota

Pudahuel: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Quinta Normal: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Maipú: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Recoleta: Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.

Quilicura: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.     

 

Huechuraba: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.                         

                            

Leer más de

Notas relacionadas