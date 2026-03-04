Bonificación para imponentes de ex cajas de previsión: ¿Quienes pueden recibirla?

04 mar. 2026 - 09:00 hrs.

El sistema previsional chileno cuenta con diversas herramientas para respaldar a los trabajadores, como la bonificación para imponentes de ex cajas de previsión, que busca mejorar la calidad de vida de quienes postergan su etapa de retiro.

Es un aporte económico de entre el 5% y 25% del sueldo imponible del empleado, los cuales se suman a su ingreso actual, con el fin de compensar a quienes decidieron no jubilarse inmediatamente aun cuando cumplan con los requisitos.

¿Quiénes reciben la bonificación para imponentes de ex cajas de previsión?

ChileAtiende indica que está destinado a los empleados que hayan formado parte del antiguo sistema previsional, siempre que aún continúen laborando y cotizando en las ex cajas de previsión.

El porcentaje a entregar depende directamente de sus condiciones previsionales y el sueldo imponible. Una vez que decide retirarse de sus funciones, el incremento se incorpora permanentemente al monto de la pensión.

¿Cómo saber si me corresponde la bonificación para imponentes?

Para obtener esta información, los interesados deben ingresar al portal de ChileAtiende (pulsa aquí) y solo indicar su RUN. Si el sistema informa que puede ser beneficiario, permitirá acceder con Clave Única para enviar la solicitud.

Este trámite también se puede realizar en una sucursal ChileAtiende, con la cédula de identidad, o llamando al call center (101).

