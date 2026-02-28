Pago por años de servicio: ¿Cuánto dinero recibe un trabajador al ser despedido?

28 feb. 2026 - 12:00 hrs.

La Dirección del Trabajo (DT) establece que toda persona que haya prestado servicios por un año o más en una empresa y termine su contrato por causales que dan derecho a indemnización, debe recibir el pago por años de servicio.

Este pago funciona como un reconocimiento hacia el trabajador por los años que dedicó a la compañía, así como también para apoyar su estabilidad financiera mientras busca un nuevo empleo.

De acuerdo con la DT, la indemnización debe ser pagada por el empleador al momento de otorgarse el finiquito, el que debe ponerse a disposición del trabajador dentro de los 10 días hábiles siguientes a su desvinculación, salvo acuerdo en contrario entre las partes.

¿Cuál es el monto que se entrega por pago por años de servicio?

Salvo pacto escrito entre las partes, la ley estipula que el pago por años de servicio debe equivaler a 30 días de la última remuneración mensual devengada por cada año de servicio. Si la persona trabajó más de seis meses durante su último año de servicio, ese lapso se cuenta como un año completo al momento del cálculo de la indemnización.

El cálculo tiene un tope de 11 años de servicio: esto significa que, aunque el trabajador haya estado más tiempo en la empresa, la indemnización se calcula hasta un máximo de 11 años.

¿En qué casos existe derecho a indemnización?

Según la DT, dan derecho a este pago los despidos por necesidades de la empresa. También puede corresponder cuando el trabajador renuncia apoyándose en causales que la ley reconoce como imputables al empleador.

No tienen derecho a indemnización por años de servicio los trabajadores que renuncian sin invocar causal legal que les otorgue ese derecho, y quienes hayan trabajado menos de un año en la empresa.

