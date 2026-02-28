"Que yo sepa": Canciller iraní asegura que el ayatolá Alí Jamenei sigue vivo tras los ataques de EEUU e Israel a Irán

28 feb. 2026 - 12:51 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, afirmó el sábado a la cadena estadounidense NBC que el líder supremo Alí Jamenei y todos los altos cargos están vivos tras los ataques de Estados Unidos e Israel.

Canciller iraní dice que Jamenei sigue vivo

El ayatolá Jamenei está vivo "que yo sepa" y "todos los oficiales de alto rango están vivos", aseguró el canciller al medio estadounidense.

En su entrevista, Araqchi también dijo que su país está interesado "en una desescalada" y señaló que los ataques lanzados en represalia están dirigidos a las bases estadounidenses en el Golfo, no a los países que las acogen.

Las declaraciones del canciller iraní se dan luego de algunos reportes de prensa que indicaban la muerte de Jamenei, entre estos, el canal de noticias israelí N12, quienes citando a fuentes del ejército aseguraron que el líder supremo había sido "eliminado".

"Operación Furia Épica"

Durante la madrugada se conocieron los primeros ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al territorio de Irán. Posteriormente, el presidente Donald Trump confirmó la participación estadounidense en la denominada "Operación Furia Épica".

Según Trump, esta acción militar conjunta busca "eliminar amenazas inminentes" causadas por la república islámica, exhortando a la población iraní a "tomar el control" de su gobierno cuando terminen los ataques.

El ataque significó además una dura respuesta por parte de Irán, país que ha lanzado una serie de ataques de represalia contra las bases estadounidenses en varios países de la región como Baréin, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita.

Todo sobre Irán