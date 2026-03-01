Reforma de Pensiones: ¿A quiénes les subirá la jubilación este 2026?
La Reforma de Pensiones introdujo cambios importantes para mejorar las jubilaciones y la calidad de vida de los adultos mayores.
Cuando esté completamente implementada, se espera que beneficie a más de 2,8 millones de pensionados, ya que contempla aumentos en la Pensión Garantizada Universal (PGU), mayores aportes del empleador y ajustes al sistema previsional.
¿Cuándo volverán a subir las jubilaciones con la Reforma de Pensiones?
Según lo informado por las autoridades:
- Septiembre de 2026: aumentará la PGU para personas mayores de 75 años.
- Agosto de 2026: la cotización del empleador subirá a 3,5%, incluyendo el Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
Luego, en 2027:
- Septiembre de 2027: se incrementará la PGU para personas de 65 años o más.
- Agosto de 2027: El 10% de los afiliados será asignado a la AFP que cobre la menor comisión, como medida para fomentar la competencia, y la cotización a cargo del empleador aumentará a 4,5%.
Finalmente, en enero de 2028, las mujeres deberán acreditar al menos 132 meses (11 años) de cotizaciones para acceder al Beneficio por Años Cotizados.
