Pentágono responde a Teherán: El portaaviones USS Abraham Lincoln no fue alcanzado por misiles iraníes

01 mar. 2026 - 12:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Pentágono negó el domingo la afirmación de Irán de haber alcanzado con misiles balísticos al portaviones USS Abraham Lincoln, en el Golfo.

"Mentira. El Lincoln no fue alcanzado. Los misiles lanzados ni siquiera se acercaron", señaló el mando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) en su cuenta en X.

"El Lincoln sigue enviando aviones en apoyo de la campaña implacable del Centcom para defender al pueblo estadounidense, eliminando las amenazas del régimen iraní", agregó.

Cabe recordar que los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el enorme buque.

"El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que "la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas".

Todo sobre Estados Unidos