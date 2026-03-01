Irán afirma haber golpeado portaaviones estadounidense USS Abraham Lincoln: Habría recibido cuatro misiles balísticos

01 mar. 2026 - 11:24 hrs.

¿Qué pasó?

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron este domingo haber atacado el portaviones estadounidense USS Abraham Lincoln en el Golfo, después de que el líder supremo iraní, Alí Jamenei, muriera en una ofensiva militar de la nación norteamericana.

"El portaviones estadounidense Abraham Lincoln fue alcanzado por cuatro misiles balísticos", afirmaron los Guardianes en un comunicado difundido por medios locales, y advirtieron que "la tierra y el mar se convertirán cada vez más en el cementerio de los agresores terroristas".

Guardianes de la Revolución anuncian ataque "a gran escala"

Los Guardianes de la Revolución de Irán, además, afirmaron que lanzaron una nueva oleada de ataques contra el "enemigo" (EEUU e Israel).

"Hace unos momentos, fueron lanzadas, a gran escala, la séptima y octava oleadas de la Operación Promesa Honesta 4 contra el enemigo", dijeron los Guardianes de la Revolución de la república islámica en un comunicado difundido por medios locales, sin especificar los objetivos atacados.

"Operación Furia Épica"

Durante la madrugada del sábado se conocieron los primeros ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) al territorio de Irán. Posteriormente, el presidente Donald Trump confirmó la participación estadounidense en la denominada "Operación Furia Épica".

Según Trump, esta acción militar conjunta busca "eliminar amenazas inminentes" causadas por la república islámica, exhortando a la población iraní a "tomar el control" de su gobierno cuando terminen los ataques.

El ataque significó además una dura respuesta por parte de Irán, país que ha lanzado una serie de ataques de represalia contra las bases estadounidenses en varios países de la región como Baréin, Catar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita.

