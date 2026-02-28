Irán confirma la muerte del líder supremo Alí Jamenei

28 feb. 2026 - 22:39 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la noche de este sábado, la televisión estatal de Irán confirmó la muerte del líder supremo Alí Jamenei.

Fue en la tarde de esta jornada que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Jamenei había sido asesinado en medio de las operaciones que realizaron Estados Unidos e Israel en el país islámico.

¿Cómo se anunció la muerte de Alí Jamenei?

Un presentador de la televisión estatal iraní anunció entre lágrimas el domingo a las 05:00 locales el fallecimiento del ayatolá Alí Jamenei, el líder supremo de la república islámica que llevaba 36 años en el poder.

La televisión iraní no precisó en qué circunstancias murió Jamenei, de 86 años, ni mencionó los ataques israelíes y estadounidenses del sábado contra su residencia en Teherán. Se están emitiendo fotos e imágenes de archivo con una banda negra en la pantalla en señal de luto.

Todo sobre Conflicto Israel-Irán