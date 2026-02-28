Donald Trump en entrevista: "Numerosos" responsables iraníes murieron en bombardeos estadounidenses
- Por Cristian Reyes | AFP
¿Qué pasó?
"Numerosos" responsables iraníes murieron en los ataques del sábado de Estados Unidos e Israel contra la república islámica, afirmó Donald Trump en una entrevista a ABC News.
Durante una conversación telefónica con un periodista del canal estadounidense, el presidente dijo que tenía "una idea muy clara" sobre quién será el próximo líder de Irán.
Netanyahu afirma que "hay indicios" de que Alí Jamenei murió
Hay "muchos indicios" de que el guía supremo iraní, Alí Jamenei, murió este sábado en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, declaró el primer ministro Benjamin Netanyahu, en un discurso transmitido por televisión.Ir a la siguiente nota
"Esta mañana destruimos, en un ataque sorpresa, el complejo del tirano Jamenei en el corazón de Teherán" y "hay muchos indicios de que ese tirano ya no esté vivo", declaró Netanyahu.
