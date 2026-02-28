Bono al Trabajo de la Mujer: ¿Cómo acceder al pago del beneficio?

28 feb. 2026 - 19:00 hrs.

El Bono al Trabajo de la Mujer (BTM) es un beneficio estatal que entrega el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) para mejorar los ingresos de mujeres trabajadoras de entre 25 y 59 años con 11 meses, que se desempeñan de forma dependiente o independiente y pertenecen al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares (RSH).

El aporte económico puede llegar hasta, aproximadamente, $44.157 al mes, dependiendo de la renta bruta mensual y del tramo en que se ubique la trabajadora.

¿Cómo acceder al Bono al Trabajo de la Mujer?

Las interesadas deben ingresar al sitio de postulación de SENCE con ClaveÚnica (pulsa aquí), completar el formulario y enviar la solicitud en línea.

SENCE puede notificarlas sobre el resultado de la postulación en un plazo de hasta 90 días corridos.

¿Quiénes pueden acceder al Bono al Trabajo de la Mujer?

Para recibir el Bono al Trabajo de la Mujer, se debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener entre 25 y 59 años con 11 meses de edad.

Estar trabajando de manera dependiente o independiente.

Pertenecer al 40% más vulnerable según el RSH.

Estar al día con el pago de cotizaciones previsionales y de salud.

Si se escoge pago mensual, tener una renta bruta mensual inferior a $662.348.

Si se escoge pago anual, tener una renta bruta anual inferior a $7.948.180.

No trabajar en una institución del Estado (incluidos municipios) o en una empresa que reciba un aporte estatal igual o superior al 50%.

No ser beneficiaria del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

Si es independiente, debe emitir boletas de honorarios y hacer la declaración de renta ante el SII.

