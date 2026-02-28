Donald Trump sigue "de cerca" la situación en Irán mientras EEUU insta a los barcos comerciales a evitar el Medio Oriente

28 feb. 2026 - 15:17 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente estadounidense, Donald Trump, y sus principales asesores siguen "de cerca" la situación en Irán desde su residencia en Florida, informó la Casa Blanca este sábado, tras los ataques lanzados por Estados Unidos e Israel contra la república islámica y las represalias de Teherán.

"El presidente y su equipo de seguridad nacional continuarán siguiendo de cerca la situación a lo largo del día", declaró la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en la red social X (Twitter).

EEUU pide que barcos comerciales eviten Medio Oriente

Paralelamente, el gobierno estadounidense instó a los barcos comerciales a evitar la región del Medio Oriente, específicamente el estrecho de Ormuz, el golfo Pérsico, el golfo de Omán y el mar Arábigo.

Estas zonas están sujetas a "actividad militar significativa" y "se recomienda que los buques se mantengan alejados de esta zona", afirmó la Administración Marítima del Departamento de Transporte de Estados Unidos en un comunicado.

Los buques con bandera estadounidense, de propiedad estadounidense o tripulados por estadounidenses también deben mantenerse a 30 millas (56 km) náuticas de cualquier buque militar de su país para evitar ser confundidos con una amenaza, añadió.

Más temprano el sábado, un responsable de una de las principales asociaciones de armadores del mundo (Bimco) había advertido que "los buques con vínculos comerciales con intereses estadounidenses o israelíes son más susceptibles de ser atacados".

Los barcos que ya se encuentran en la zona deberían buscar refugio en aguas territoriales de Estados neutrales de la región, como Emiratos Árabes Unidos o Catar, y algunos también podrían intentar abandonar completamente la zona, según la misma fuente.

La zona del golfo Pérsico es un importante punto de paso para el tráfico marítimo mundial, en particular para los buques petroleros. Alrededor del 20% de la producción mundial de crudo transita únicamente por el estrecho de Ormuz, que conecta el Golfo con el océano Índico.

