Medios iraníes anuncian la muerte de la hija, el yerno y la nieta de Jamenei

28 feb. 2026 - 21:50 hrs.

¿Qué pasó?

Los medios iraníes anunciaron este domingo la muerte de la hija, el yerno y la nieta del líder supremo Alí Jamenei en los ataques israelíes y estadounidenses contra la república islámica.

"Tras contactar con fuentes bien informadas dentro de la familia del líder supremo, lamentablemente se ha confirmado la noticia del martirio de la hija, el yerno y la nieta del líder revolucionario", escribió la agencia de noticias Fars, información replicada por otros medios iraníes.

Trump asegura que Alí Jamenei está muerto

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el sábado la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, tras un ataque a gran escala lanzado por Washington e Israel contra la república islámica que incendió la región.

En las calles de Teherán, las primeras informaciones de la muerte de Jamenei, el líder absoluto de Irán desde 1989, se recibieron con aplausos y gritos de alegría, según dijeron testigos.

"Jamenei, una de las personas más malvadas de la historia, está muerto", escribió Trump en su red social Truth Social.

Todo sobre Conflicto Israel-Irán