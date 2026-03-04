Rumbo a la corona: Nieta de Mario Vargas Llosa sorprende con su candidatura al Miss Perú USA

04 mar. 2026 - 14:48 hrs.

¿Qué pasó?

El pasado 4 de febrero la cuenta oficial del Miss Perú USA, dio a conocer la candidatura oficial de Ariadna Vargas Llosa, nieta del premio Nobel de Literatura 2010, Mario Vargas Llosa. Es española de nacimiento, pero dice llevar con orgullo sus raíces.

Según la publicación del certamen, ella está representando a la mujer peruana moderna: Con visión global, identidad firme y un fuerte compromiso por la cultura, creatividad e innovación y se enfrentará a su prima materna Milena Said, por la corona.

Ariadna es la hija menor de Gonzalo Vargas Llosa y la chilena Josefina Said. Se graduó en Relaciones Públicas y Publicidad en Suffolk University. Luego se especializó en proyección de marcas de moda en Madrid y en 2021 se residenció en Dubai.

Aunque mantuvo una vida bajo perfil, siempre estuvo en el mundo de la moda y hace unos meses lanzó su propia marca de moda sostenible basada en artesanías hechas a mano: Beau Street Shop. También tiene una línea de ropa en la que trabaja con sastres españoles y árabes.

Por eso decidió exponerse a los focos, para visibilizar desde una ventana tan grande como la del Miss Universo, la sensibilidad por la diversidad cultural, la creación consciente de la moda y la promoción de un consumo auténtico y responsable.

¿Podría ser Miss Universo?

Miss Perú USA, es un concurso regional reúne a 21 aspirantes a la corona, pero solo una logrará estar un paso más cerca de llegar al certamen de belleza más importante: Miss Universo.

Este reinado funciona como uno regional, en el que la diáspora peruana en Estados Unidos, selecciona una representante, que posteriormente competirá en la final nacional. En 2025 fue precisamente la candidata del Miss Perú USA, Karla Bacigalupo, quien ganó la corona y viajó a Tailandia con la banda de Perú.

En ese sentido, Ariadna podría convertirse en la próxima Miss Perú y llegar al Miss Universo. La final del concurso regional se llevará a cabo en Salt Lake City, Utah. La sede oficial es el Capitolio de ese estado y será este próximo 26 de marzo. Dos días antes del cumpleaños de su abuelo, el escrito Mario Vargas Llosa.

