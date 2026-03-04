"Puna" fatal: Formalizan a exfuncionario de salud por muerte de trabajador que estuvo expuesto a la altura

04 mar. 2026 - 15:27 hrs.

¿Qué pasó?

El Juzgado de Garantía de Antofagasta decretó arraigo nacional para exfuncionario de la Seremi de Salud, quien fue formalizado por cuasidelito de homicidio por su presunta responsabilidad en la muerte de una profesional de 25 años.

Según los antecedentes de Fiscalía, en junio de 2022, la víctima fue contratada por la Seremi para la toma de muestras Covid-19 en los pasos fronterizos Hito Cajón y Jama, labores que debía realizar bajo supervisión del imputado, quien al momento de los hechos cumplía funciones como encargado territorial de la Oficina Sanitaria de Fronteras.

No recibió atención médica oportuna

Entre los meses de junio y julio del 2022, la joven, estando en su punto de trabajo, presentó diversos problemas de salud, los cuales no habrían sido debidamente atendidos por el imputado, quien los atribuyó a la “puna”, también denominada mal de altura o mal de montaña, por lo que no realizó conductas de protección hacia la víctima.

Tras varios días, y ante el agravamiento de los síntomas, el 4 de julio, la joven habría sido trasladada en taxi y sin ningún tipo de monitoreo médico, a su domicilio en Antofagasta, donde permaneció hasta que, por propios medios, se trasladó al Hospital Regional, falleciendo el 6 de julio en dicho centro asistencial.

Muerte por altura

De acuerdo con los antecedentes, la muerte se habría originado a causa de complicaciones médicas derivadas de su exposición a la altura, resultado que, según detalló la Fiscalía, sería atribuible al actuar imprudente y negligente del imputado.

Finalmente, el tribunal dictó la medida cautelar de arraigo nacional y se dispuso un plazo de investigación de 150 días.