SHOA descarta tsunami en las costas de Chile tras fuerte temblor en Alaska

04 mar. 2026 - 15:16 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó este miércoles la posibilidad de un tsunami en las costas de Chile a raíz del temblor de magnitud 6,4 ocurrido en Alaska, Estados Unidos.

¿Qué dijo el SHOA?

"Las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile", indica el boletín del SHOA.

¿Dónde fue el epicentro?

El movimiento telúrico, según la información proporcionada por el Servicio Geológico de Estados Unidos , tuvo su epicentro a 224 kilómetros al de este-sureste, a diez kms de profundidad.