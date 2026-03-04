Es la primera tienda en Sudamérica: Marca de moda premium llegó a Chile

04 mar. 2026 - 16:41 hrs.

¿Qué pasó?

Hace apenas dos semanas, el grupo de moda premium Smcp Group abrió la primera tienda Maje en Chile. Esta se ubica en el mall Parque Arauco, donde comparte espacio con Sandro, otra marca del grupo francés, y reconocidas firmas internacionales como Salvatore Ferragamo, Polo Ralph Lauren o Zadig&Voltaire.

Esta apertura es posible gracias a la alianza entre Smcp y Leuru Group, representantes de marcas como Bimba y Lola, Lacoste y Levi's en la región.

Smcp Group ya operaba en Chile con la marca Sandro y el pasado mes de febrero dobló su apuesta y decidió abrir la primera tienda Maje en Sudamérica en Chile. Asimismo, espera poder inaugurar en Argentina la segunda sucursal durante el mes de abril.

Sandro y Maje Paris son destacadas marcas de origen francés catalogadas como lujo accesible. Sandro opera en Chile desde diciembre y ofrece prendas de ropa para hombres y mujeres con estilo sofisticado, bohemio y rockero, de alta calidad.

Quieren llegar a nuevos mercados

Maje por su parte, se especializa en ropa, bolsos y accesorios femeninos de estilo parisino, moderno y elegante. El holding espera ganar terreno en la región y pretende incorporarse en los mercados de Paraguay y Uruguay.

El último trimestre, Smcp Group reportó 295 millones de euros en ventas generales, lo que representa un 2,5 por ciento más, impulsado por América, que alcanzó los 46,7 millones de euros. Por Sandro facturó 145,5 millones, mientras que Maje obtuvo 115,7.

