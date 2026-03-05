Abogada argentina sigue presa en Brasil por gestos racistas: la Justicia pide elevar el caso a juicio oral

05 mar. 2026 - 18:31 hrs.

El caso de la abogada argentina Agostina Páez no tiene visos de resolverse pronto. A casi dos meses de haber sido detenida en Brasil por realizar gestos racistas en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro, la joven santiagueña de 29 años continúa privada de su libertad y sin poder regresar a Argentina.

La situación se agravó esta semana luego de que la Justicia brasileña solicitara elevar la causa a juicio oral y fijar una nueva fecha de audiencia, según un informe del Ministerio Público Fiscal de Río de Janeiro al que accedió el medio argentino Diario Panorama.

El mismo informe reveló que todos los planteos presentados por la defensa de Páez fueron desestimados. La abogada está imputada por el delito de "injuria racial", figura contemplada en la legislación brasileña con penas de entre dos y cinco años de prisión.

Agostina Páez una abogada Argentina fue retenida en Brasil por proferir insultos y hacer gestos racist@s

Le retuvieron el pasaporte y le pusieron una tobillera electrónica pic.twitter.com/mioycyGVuZ — SERGIO RODRIGUEZ ✌️ (@sergiopeinador) January 18, 2026

Días atrás, su equipo legal había presentado un extenso hábeas corpus de 50 páginas cuestionando el proceso y reclamando garantías legales. Según explicó su padre, Mariano Páez, el recurso detallaba los horarios del incidente, los momentos exactos del hecho y referencias a cámaras de seguridad que —según la defensa— no habrían sido incorporadas al expediente.

De tobillera electrónica a la detención

El historial judicial de Páez en Brasil se fue complicando progresivamente. Tras el episodio del 14 de enero, las autoridades le confiscaron el pasaporte y le prohibieron salir del país. Posteriormente, le colocaron una tobillera electrónica desde la Comisaría N° 11 de Rocinha para vigilar sus movimientos.

Hace un mes, el Juzgado Penal 37 de Río de Janeiro ordenó directamente su detención, argumentando un posible "riesgo de fuga". Desde la defensa calificaron la medida como "exagerada", argumentando que Páez siempre se presentó ante la Justicia cada vez que fue requerida.

Su desesperado video en redes sociales

Tras conocer la última resolución judicial, la propia Páez publicó un video en su cuenta de Instagram en el que expresó su angustia: "Estoy desesperada, estoy muerta de miedo y hago este video para que se hagan eco de la situación que estoy pasando".

¿Cómo comenzó todo?

El caso se originó el 14 de enero, cuando se viralizó un video grabado en un bar de Ipanema en el que se ve a la abogada imitando a un mono mediante gestos y sonidos, mientras sus amigas intentaban sacarla del lugar.

Este tipo de conducta ha sido denunciada reiteradamente en el fútbol sudamericano, especialmente cuando hinchas argentinos enfrentan a equipos brasileños en torneos internacionales como la Copa Libertadores.

En su defensa, Páez aseguró que sus gestos fueron una reacción a un intento de estafa: "Nos querían cobrar tragos y consumos que no habíamos hecho", declaró. También alegó desconocer que dicha conducta constituía un delito grave en Brasil.

Sin embargo, la Justicia brasileña no acogió sus argumentos, y el proceso judicial continúa su curso, con la joven argentina aún detenida en suelo carioca y sin fecha clara de retorno a su país.