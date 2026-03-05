Cristóbal Colón: Así es la fragata que envió España a Chipre ante amenazas desde Irán

05 mar. 2026 - 17:12 hrs.

Esta jornada, España envió una fragata hacia el mar Mediterráneo luego de que una base aérea del Reino Unido en Chipre sufriera un ataque de dron atribuido a un grupo bélico que apoya a Irán.

La fragata de la clase "Álvaro de Bazán", llamada Cristóbal Colón, es una de las más modernas de las cuatro anteriores y su bitácora menciona que llegará a las costas de Creta la próxima semana.

¿Cómo es la fragata Cristóbal Colón que envió España?

En algunas ocasiones ha participado de la agrupación naval permanente de la OTAN y además en diversas oportunidades como buque de mando, liderando algunas de las misiones de la alianza militar.

Cristóbal Colón es una fragata que tiene casi 150 metros de largo y 18,6 metros de ancho, y puede alcanzar una velocidad máxima de 28,5 nudos, 53 kilómetros por hora aproximadamente.

Está equipado con 24 torpedos que tienen un alcance de 7,3 km, dos tipos de lanzadores de misiles, uno con un alcance de más de 300 km y otro hasta 170 km. Además, puede lanzar señuelos, disparar con un cañón, detectar con dos radares iluminadores de blancos, lo que le permite defenderse de hasta 90 objetivos a la vez.

También tiene la capacidad de desplegar un helicóptero, por lo que tiene la capacidad de participar en operaciones militares de todo tipo y tener éxito, y el próximo 10 de marzo entrará en acción en la zona de Chipre para defender la isla de ataques provenientes de Irán.

Mira las imágenes de la fragata:

Fragata Cristóbal Colón. / AFP PHOTO / MINISTERIO DE DEFENSA / MINISTERIO DE DEFENSA ESPAÑOL.