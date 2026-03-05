Tras alza de bencinas: Estos son los descuentos que estarán disponibles durante marzo

05 mar. 2026 - 18:24 hrs.

Este jueves, el precio de los combustibles sufrió una modificación: se registró un alza significativa de más de $18 pesos por litro, golpeando directamente la economía de las personas.

Además, el conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del Estrecho de Ormuz y la especulación del mercado, según expertos, seguirán influyendo de manera negativa en los precios de las próximas semanas.

Para alivianar el gasto en los combustibles, las principales bencineras del país ofrecen diversos descuentos pagando con un determinado medio de pago y en ciertos días.



Descuentos en bencineras durante marzo

Descuentos en Copec

Aplicación de Copec: Los usuarios nuevos de la aplicación tienen $50 de rebaja por litro de combustible en la primera compra, además de cupones de $50 de descuento por litro al referir la aplicación que hagan su primera compra. La promoción estará vigente todos los días de la semana.

Copec Pay: Ofrecen $10 de descuento por litro al pagar con Copec Pay con la aplicación de Copec. Además, se acumula un 50% extra de Puntos Full. Es válido para todos los días de la semana.

Rutpay de BancoEstado: Con Rutpay de BancoEstado hay $100 de descuento por cada litro de combustible en Copec todos los viernes. La promoción está disponible en las bencineras que puedan recibir este tipo de pago, y también tiene un tope de 50 litros por cada carga.

Machbank: Quienes paguen con la tarjeta de crédito de MACHBANK por medio de la aplicación de Copec, todos los sábados hay $100 de ahorro por cada litro de combustible.

Jumbo Prime: Con la suscripción de Jumbo Prime, puedes tener $100 de descuento por litro de bencina todos los lunes, con un tope máximo de 100 litros.

Cencosud: Al pagar con la tarjeta Cencosud Scotiabank Mastercard Black, hay $100 de descuento por cada litro de combustible en la aplicación de Copec todos los lunes. Además, los clientes que tengan las tarjetas Clásica o Platinum pueden optar a $50 de rebaja por litro.

Santander: Con Santander Consumer, se puede tener $100 de descuento de lunes a viernes para los clientes titulares del crédito automotriz que tengan pagos al día. El beneficio tiene un tope de 70 litros por carga.

Itaú: Usando la tarjeta Itaú Legend por la aplicación de Copec, hay $100 de descuento por litro de combustible los viernes. Para hacerlo, se debe obtener un código único que está en el sitio Itaú Beneficios y registrarlo en la aplicación.

Coopeuch: Los días jueves, al pagar con la tarjeta de crédito Coopeuch en la aplicación de Copec, tienen $100 de ahorro en todas las bencinas.

Banco Internacional: $100 de rebaja por cada litro de combustible al pagar con todas las tarjetas de crédito del banco, los martes, pagando por medio de la aplicación de Copec.

Scotiabank: Con las tarjetas de crédito Visa Scotiabank en la aplicación de Copec, hay hasta $100 de descuento por litro todos los miércoles. Para quienes tienen las tarjetas de Platinum y Gold, son de $25 de rebaja; con Signature, $50 por litro; con Infinite, $75 por litro y con Singular, $100 por litro.

BCI: Todos los jueves de enero se puede acceder a $100 de descuento con la tarjeta de crédito BCI y es devuelto en forma de "cashback".

Banco BICE: Todos los domingos de enero ofrecen $100 de rebaja por litro de combustible al pagar en la aplicación de Copec con la tarjeta de crédito Limitless.

Descuentos en Aramco

Mercado Pago: Todos los días martes hay $50 de descuento por litro pagando con la tarjeta prepago física de Mercado Pago o digital a través de la aplicación de Aramco (en las bencineras adheridas). Tiene como tope de descuento $5.000 al mes.

Tenpo: Durante los días viernes, en la aplicación de Tenpo (en la sección Tenpesos), se puede tener desde $50 hasta $300 de descuento por litro, pagando con la tarjeta de crédito o prepago Tenpo con la aplicación de Aramco Estaciones en las bencineras adheridas. Tiene topes de descuento: $4.000 los viernes, con un máximo de 2 transacciones al mes en cargas mínimas de $5.000.

Banco Ripley: Los días miércoles, usando la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito de Banco Ripley, obtén $100 de descuento por litro si eres categoría Plus, $125 si eres categoría Silver o $150 de descuento por litro si eres categoría Gold en las bencineras adheridas.

ABC: Al cargar los días jueves, hay $150 de descuento por litro pagando con la tarjeta de crédito ABC.

Banco Consorcio: Ofrecen $100 de descuento por litro, pagando con la tarjeta de crédito, o $150 de descuento por medio de la aplicación de Aramco todos los lunes, con un tope de $8.000 en el pago físico o $10.000 a través de la aplicación por mes.

SPIN: En los días domingo, hay $150 de descuento por litro, pagando con la tarjeta de crédito SPIN física o en la aplicación de Aramco en las bencineras adheridas, con un tope de descuento de $10.000 al mes.

SBpay: Todos los días sábado ofrecen $100 de descuento por litro, pagando con la tarjeta de crédito SBPay VISA física, o $150 de descuento por litro pagando en la aplicación de Aramco en las bencineras adheridas, con un tope de descuento de $10.000 por mes. Quienes sean SBPay Prime tienen la oportunidad de tener el descuento los viernes, sábado y domingo.

Descuentos en Shell