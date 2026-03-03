Trabajador fue despedido al negarse a que la empresa revisara sus pertenencias

03 mar. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

Tras confirmarse el hurto de varias herramientas y materiales de trabajo que pertenecían a una empresa, el directorio tomó la decisión de revisar las pertenencias de los trabajadores al finalizar la jornada laboral y sin previo aviso.

El hecho ocurrió en España y las revisiones eran esporádicas. Se realizaban en presencia del personal de seguridad, la responsable de prevención de riesgo y las delegadas de los trabajadores.

Demanda sin efecto

Uno de los trabajadores más antiguos de la compañía se negó en dos ocasiones a abrir su mochila para ser revisada y cumplir con el control de seguridad. Por esta razón, un mes después recibió una carta de despido disciplinario.

Al respecto, el trabajador quiso iniciar acciones legales y expuso el caso en los tribunales. En primera instancia, el Juzgado de lo Social N.° 2 de Zaragoza denegó la demanda y el demandante acudió al Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

La defensa alegó que el registro debió realizarse guardando el respeto a la dignidad e intimidad personal, ya que, según ellos, "al no existir certeza de sustracción de herramientas, no había indicios suficientes para realizar un control tan invasivo".

Finalmente, el tribunal declaró procedente el despido y consideró la negativa del trabajador como un acto de desobediencia directa.

