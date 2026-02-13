Pueblo en España ofrece casa y trabajo para quienes se muden allí: Se produjo una avalancha de solicitudes

13 feb. 2026 - 15:52 hrs.

¿Qué pasó?

Un pueblo de España lanzó esta semana una iniciativa que llamó la atención de todo el país: ofrecen una casa y un trabajo estable para una familia que se mude hasta allí.

El objetivo de la localidad ubicada en Soria es repoblar la zona, ya que actualmente solo hay 40 habitantes, los cuales cada vez disminuyen más con el tiempo.

La oportunidad de casa y trabajo en España

El llamado provocó una avalancha de solicitudes de miles de familias interesadas en la propuesta, la cual además ofrece alejarse de la ciudad para tener una vida más relajada y tranquila con un trabajo de albañilería y estar a cargo de un bar.

El municipio de Arenillas, un pequeño pueblo que se encuentra en la provincia de Soria, detalló que, a pesar de recibir ya las solicitudes, hay un filtro por el cual pasar: la familia debe tener hijos que sean escolares, los cuales tendrán transporte gratuito hasta el colegio.

Uno de los pedidos de las autoridades es que el trabajo de albañilería sea tomado obligatoriamente, pero hacerse cargo del bar social es una recomendación para conocer a los pocos vecinos de la zona.