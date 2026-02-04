Español fue sorprendido borracho durmiendo en su auto, pero no lo multaron: Estas fueron las razones

04 feb. 2026 - 14:17 hrs.

¿Qué pasó?

Un conductor fue sorprendido por la Guardia Civil de España durmiendo en estado de ebriedad en su vehículo, por lo que recibió una multa, sin embargo, la justicia anuló la sanción al considerarla "ilógica".

Durmió para pasar la borrachera

El caso ocurrió en la carretera M-503, en Madrid, donde un conductor decidió estacionarse a un costado para pasar la borrachera durmiendo.

Los policías lo despertaron y le hicieron una alcoholemia que arrojó 0,82 miligramos por litro de sangre, lo que es considerado un delito que siempre llega a tribunales en ese país.

Se considera una infracción muy grave y conlleva una multa de 1.000 euros (más de $1 millón), además de sanciones que puede aplicar un juez, como la suspensión de licencia de 1 a 4 años y trabajos para la comunidad.

¿Por qué no lo multaron?

La jueza decidió anular la multa y liberar al conductor por una simple e insólita razón: los policías no lo vieron conducir, por lo que no puede asegurarse que estaba manejando borracho.

En tanto, el hombre argumentó que consumió alcohol cuando el auto ya estaba estacionado, lo que si bien no fue creíble para la jueza, esta explicó que la presunción de inocencia debía prevalecer en este caso.

De todas maneras, el conductor no quedó liberado del todo, ya que tuvo que pagar una multa de 200 euros por estacionarse en la berma de la carretera.

