¿Competencia para WOM?: Estas son las empresas internacionales que estarían interesadas en comprar Telefónica

04 feb. 2026 - 15:20 hrs.

¿Qué pasó?

Durante las últimas semanas, se ha reportado que empresas internacionales se estarían tentando con competir en la carrera para comprar Telefónica en Chile.

A pesar de que WOM ya hizo una oferta contundente el pasado 30 de enero y correr con ventaja, fuentes de las telecomunicaciones aseguran que nuevos actores fuera del país podrían intentar quedarse con la compañía.

¿Cuáles son las posibles empresas interesadas?

Actores pertenecientes a la industria afirman que entre los principales interesados están Millicom, Beyond ONE y Paradise Mobile.

Millicom, la compañía que tiene su sede en la ciudad de Luxemburgo, ya está instalada en Bolivia, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Paraguay, Panamá y Nicaragua, bajo el nombre de Tigo. En tres de esos países negoció con Telefónica para la compra de los activos, por lo que podría pasar también en Chile.

Por otro lado, Beyond ONE ya está evaluando la posibilidad de llegar a México y extenderse por el continente, a pesar de que aún no hay una confirmación oficial.

Paradise Mobile se instaló en Bermudas y, según pudo consignar The Royal Gazette, tienen intenciones de de expandirse a nuevos mercados, iniciando por el Caribe.