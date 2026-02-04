Marca de ropa argentina se va de Chile y está rematando sus productos: Ofrecen prendas desde $3.000

04 feb. 2026 - 11:55 hrs.

¿Qué pasó?

Una importante marca de ropa argentina anunció a finales de 2024 una mega liquidación de prendas tras confirmar su salida definitiva del país. Se trata de Cuesta Blanca, retailer de moda femenina que llegó a Chile en 2022 y que ahora remata todo su stock con precios que van desde los $3.000 hasta los $10.000, valores que pueden bajar aún más al adquirir cuatro o más artículos.

Según detalló El Dínamo, la tienda operaba en el Mall Plaza Norte, en un local de aproximadamente 600 metros cuadrados, espacio escogido por el centro comercial para posicionar la marca en el mercado nacional.

¿Dónde se están rematando las prendas?

Cuesta Blanca cuenta con más de 20 tiendas en Argentina, donde es reconocida por su apuesta de fast fashion con sello argentino y una relación precio-calidad que ha logrado consolidarse en el país vecino.

Sin embargo, a cuatro años de su arribo a Chile, la marca no habría alcanzado la misma acogida, lo que derivó en el cierre de su único local.

Tras dejar Mall Plaza Norte, la empresa inició un proceso para rematar y liquidar completamente sus artículos. Para ello, habilitó un nuevo espacio dedicado exclusivamente a la venta final de inventario con precios altamente accesibles.

Quienes deseen adquirir las prendas de Cuesta Blanca deben acudir a la Bodega Prandel, ubicada en Las Parcelas 7950, en la comuna de Peñalolén, Región Metropolitana.

La noticia se suma a lo ocurrido a fines de enero, cuando la tienda de zapatos MIM también anunció el remate total de sus productos debido al cierre definitivo de sus tiendas presenciales.

