Inversión se recupera en cinco años: ¿Cuánto cuesta poner paneles solares?

La nueva era de la transición energética en el mundo tuvo un impacto significativo en Chile: hay un plan de hidrógeno verde que está en marcha, del cual es parte importante las plantas de paneles solares.

Además, de manera particular, muchas personas han decidido adoptar este sistema en sus viviendas y edificios.

Hoy en día, la demanda por colocar paneles solares en un hogar ha sido creciente de manera exponencial en el último tiempo, y nuevos oferentes han aparecido en el mercado para ofrecer su instalación.

¿Cuánto cuesta poner paneles solares en Chile?

Desde la empresa pionera de paneles solares Ruuf, indican que instalar paneles solares en el techo tiene un costo desde los $3.000.000 los 2,5 kilo watts.

En conversación con LUN, Domingo Santa María, cofundador de Ruuf, mencionó que en las viviendas en donde gastan más de $50.000 en las cuentas de luz, conviene implementar el sistema.

Añadió que la recuperación de la inversión es a corto plazo: "Hoy se está recuperando la inversión en cuatro a cinco años, y los paneles solares duran 25 años. Hay 20 años que te vas a estar ahorrando la cuenta de la luz".

