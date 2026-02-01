Meteorología anuncia lluvias de hasta 60 mm durante dos días: Organismo emitió un aviso para zonas de dos regiones

01 feb. 2026 - 15:15 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó su aviso por "precipitaciones normales a moderadas" para zonas de dos regiones, anunciando dos días de lluvias con hasta 60 mm de precipitación durante dos jornadas de la próxima semana.

De acuerdo al organismo, un aviso se emite cuando "se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

Hasta 60 mm de lluvias en zonas de dos regiones

El aviso se origina en un "sistema frontal", el mismo que aportará vientos de hasta 70 km/h en zonas de tres regiones, por lo que su vigencia se extiende entre la madrugada del martes 3 y la noche del miércoles 4 de febrero.

Las zonas afectadas por estas precipitaciones serán la precordillera y cordillera de las regiones de Ñuble y Biobío, en donde el rango de las lluvias se situará entre los 35 y 60 milímetros.

Región de Ñuble

Precordillera: 40-60 mm (miércoles 4).

(miércoles 4). Cordillera: 40-60 mm (miércoles 4).

Región del Biobío

Precordillera: 35-45 mm (martes 3) y 40-60 mm (miércoles 4).

(martes 3) y (miércoles 4). Cordillera: 35-45 mm (martes 3) y 40-60 mm (miércoles 4).

Todo sobre Megatiempo