El nuevo comienzo de Cata Vallejos en Chile: Se muda a exclusivo sector de Las Condes y apuesta por la vida en solitario

01 feb. 2026 - 16:15 hrs.

Luego de vivir un año en Argentina junto a su expareja, el futbolista Pablo Galdames, Catalina Vallejos ha concretado oficialmente su regreso definitivo a Chile.

Tras una breve estancia en casa de sus padres, la exintegrante de Calle 7 decidió dar un paso importante hacia su independencia al mudarse hace dos semanas a un departamento en un exclusivo sector de la comuna de Las Condes.

Aunque actualmente habita un espacio de un ambiente, ya proyecta trasladarse pronto a un domicilio más amplio de dos habitaciones que le permita organizar mejor su vestuario y sus compromisos laborales.

La elección de su nueva ubicación no fue al azar. La creadora de contenido optó por un barrio donde reside gran parte de su círculo cercano, incluyendo a amigos como el bailarín Juan Francisco Matamala y la Miss Universo Chile, Inna Moll, quien incluso vive en su mismo edificio. Estar en este sector le facilita tanto su vida social como su agenda de trabajo, la cual asegura que es mucho más dinámica y activa estando presente en el país.

Sobre la ambientación de su nuevo hogar, Vallejos se está tomando el proceso con una filosofía de calma y minimalismo temporal.

Según confesó, por el momento solo cuenta con la cama y el colchón, ya que prefiere seleccionar cuidadosamente cada pieza de mobiliario para que realmente represente su estilo, el cual define como nórdico y moderno pero acogedor. Debido a que el departamento aún no está totalmente equipado, suele pasar la mayor parte del día y las horas de comida en casa de sus padres, utilizando su nuevo espacio principalmente para descansar.

En el plano personal, la influencer asegura que su corazón está "en paz" y se muestra entusiasmada por esta etapa de soltería, una experiencia nueva para ella tras haber vivido acompañada la mayor parte de su vida.

En este proceso, su perro se ha convertido en su compañero inseparable, brindándole la contención necesaria mientras disfruta del reencuentro con sus afectos y su núcleo más cercano.

Para Catalina, volver a Chile ha sido la oportunidad perfecta para recuperar el brillo profesional que sentía más lejano mientras residía en el extranjero.