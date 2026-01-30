Logo Mega

Conocida influencer perdió a su hija: Así reaccionaron sus amigos y colegas cercanos

El mundo de las redes sociales le entregaron el pésame a una conocida influencer que perdió a su pequeña hija esta semana.

Entre los cercanos que le enviaron un mensaje se encuentran Emilia Dides, Veronica Bianchi, Catalina Vallejos, Melina Noto, entre otros.

"Siempre seré tu mamá, y tú serás mi angelito"

Se trata de la creadora de contenido Camila Grove, quien esta semana comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su hija Filippa.

"Gracias por elegirme y convertirme en mamá. Me mostraste el amor más puro y grande que existe, y con solo tenerte en mis brazos por un par de horas entendí la magnitud de ese amor. Siempre seré tu mamá, y tú serás mi angelito que me cuidará por siempre", escribió en una publicación en Instagram.

Emilia Dides, amiga cercana de Grove, comentó: "Por siempre en nuestro corazón, querida Pippa. Tuviste los mejores padres del mundo. Gracias por tu amor y tus enseñanzas, angelito precioso".

Melina Noto también decidió expresar sus condolencias. "Lo siento muchísimo, Cami, Filippa tendrá siempre los mejores padres que pudo elegir. Que su alma descansen y se vuelvan a reencontrar algún día", comentó.

