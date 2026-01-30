El tierno mensaje de la actriz Carmen Zabala a Nicolás Oyarzún por su cumpleaños: Él le respondió

30 en. 2026 - 11:10 hrs.

La actriz Carmen Zabala le envió un especial saludo a su pareja, el actor Nicolás Oyarzún, en el día de su cumpleaños.

Junto al tierno mensaje, la intérprete de "Shakira" en "Nuevo Amores de Mercado" compartió una fotografía a través de redes sociales donde está junto a Oyarzún, ambos sentados en la vereda de la calle.

El dulce saludo de Carmen Zabala

"Feliz cumpleaños a mi alma favorita del mundo. Hombre honesto, generoso y bueno. Gracias por haber nacido un día como hoy, porque sin duda el mundo es infinitamente más lindo contigo caminando por ahí. Que todos los soles brillen por ti, amor mío", escribió la actriz en la publicación de Instagram.

Fue el mismo Nicolás Oyarzún quien le respondió con un breve comentario: "Te amo", junto a un corazón.

Las reacciones de los seguidores de la pareja no se hicieron esperar. "Qué lindas palabras. Feliz cumpleaños al Nico", "Muchas felicidades a tu hombre amado", "Los más bellos", "Feliz vuelta al Sol para tu amor, siempre lo mejor para ustedes", fueron algunos de los saludos.

Revisa la publicación: