Exanimadora de TV "Isa" Fernández presenta a su polola: Compartieron viaje a Rapa Nui

29 en. 2026 - 17:02 hrs.

Por medio de sus redes sociales, Isabella "Isa" Fernández presentó a su polola y compartió una serie de fotografías junto a ella en un viaje a Rapa Nui.

Además, la exanimadora y actual DJ y productora de eventos le dedicó un especial mensaje de amor a Isidora, en el que da a entender que ella esperó a Fernández para estar juntas.

El anuncio lo acompañó con unas postales desde la isla, donde aparecen ambas disfrutando del territorio polinésico.

"Tus risas son música para mis oídos"

Isa Fernández publicó el "carrusel" en Instagram con el siguiente mensaje: "Felices 3 meses, mi amor. No fue casualidad. Fue tiempo, fueron 3 años, piano a piano. Gracias por esperarme; necesitaba estar lista. Hoy todo tiene sentido".

"Los astros se alinearon, los peces de Rapa Nui iluminaron nuestro caminito en el mar y acá estamos, de la mano, felices y agradecidas de la vida. Gracias por ser un gatito extremadamente regalón, apañador y feliz. Amo dormir contigo todas las noches", escribió.

El mensaje cerró con un agradecimiento especial para Isidora: "Donde sueñes viajar, allá iremos, te lo prometo. Isidora mía, te amo infinito. Tus risas son música para mis oídos. Eres perfecta. Te lo digo siempre. Don’t forget".

Revisa las imágenes: