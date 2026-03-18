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"Mi zoológico": La divertida publicación de Alexandra Litvinova junto a los perros de Alexis Sánchez

La novia de Alexis Sánchez, Alexandra Litvinova, compartió una nueva publicación en redes sociales en la que aparece con sus mascotas, entre ellos Atom y Humber, los dos queridos golden retriever del futbolista.

Sin aparecer con el Niño Maravilla esta vez, la modelo rusa decidió mostrar uno por uno a los cinco perros que la pareja tiene en su enorme casa en España.

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Los cinco perros de Alexis

Litvinova compartió un divertido video con los cinco canes y escribió: "Mi zoológico". En el registro los mostró uno por uno y comentó: "Haciendo yoga cuando tienes cinco perros".

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Como era de esperar, los dos que más llamaron la atención fueron Atom y Humber, quienes ya tienen muchos años viviendo con el jugador del Sevilla en Europa.

También aparecen en los registros Chappi y Laika, quienes se integraron a la familia de Alexis en 2020; mientras que el quinto integrante (el que aparece primero en el video) es Lapa, perrito que pertenece a la rusa.

Cabe recordar que, además de los cinco perros, Alexis y Litvninova se convirtieron en padres en diciembre pasado, dando la bienvenida a su primera hija, Bela.

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