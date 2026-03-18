Iron Maiden estrena tráiler de su nuevo documental "Burning Ambition", que llegará a los cines el 7 de mayo

18 mar. 2026 - 20:11 hrs.

Iron Maiden presentó este miércoles el tráiler oficial de Burning Ambition, un documental sobre la historia de la banda británica de heavy metal que se estrenará en cines el 7 de mayo, incluyendo Chile.

La película, dirigida por Malcolm Venville, recorre cinco décadas de trayectoria del grupo: desde sus primeros conciertos en pubs del este de Londres hasta sus actuales giras por estadios de todo el mundo.

Según el comunicado oficial, el documental cuenta con "acceso sin precedentes a los archivos oficiales y recuerdos íntimos de la banda, tanto actuales como del pasado".

Entre las entrevistas incluidas figuran los testimonios del actor Javier Bardem, el baterista de Metallica Lars Ulrich y el rapero Chuck D, quienes comparten su visión sobre la influencia musical y cultural de la banda.

El filme también incorpora nuevas secuencias animadas de Eddie, la icónica mascota de Iron Maiden, que funciona como hilo conductor visual a lo largo del relato.

El lanzamiento del tráiler da inicio a la campaña oficial de promoción del documental, que apunta tanto a fanáticos históricos del grupo como a nuevas audiencias.