Integrante de Zúmbale Primo anuncia su salida tras 10 años: "Es momento de tomar nuevas rutas"

16 mar. 2026 - 10:09 hrs.

La escena musical nacional se remeció en las últimas horas tras conocerse la salida de un importante integrante de la reconocida agrupación de cumbia ranchera Zúmbale Primo.

Se trata del guitarrista Ignacio "nachito" Leiva, quien anunció a través de sus redes sociales que deja la banda luego de una década de trayectoria junto a sus compañeros. El músico adelantó que emprenderá nuevos proyectos ligados a la música.

"Ha sido un camino maravilloso"

"El día de hoy dejé de pertenecer a la agrupación Zúmbale Primo, a la cual pertenecí cerca de diez años y de la que estoy muy agradecido. Ha sido un camino maravilloso estar junto a Zúmbale Primo, les agradezco por el cariño y el compañerismo que me brindaron siempre", expresó en su comunicado.

Respecto a su decisión, Leiva señaló que "es momento de tomar nuevas rutas, nuevos horizontes, con nuevos proyectos, siempre apuntando a la música que es lo que me ha llevado hasta aquí".

Pronto adelantará sus nuevos proyectos

En su mensaje también dedicó palabras de agradecimiento a su familia y a los seguidores que han acompañado su carrera durante estos diez años dentro de la agrupación. Además, aprovechó la instancia para adelantar que muy pronto entregará detalles de su nuevo rumbo artístico.

"Quiero contarles que pronto comenzaré y les presentaré mis nuevos proyectos. ¡Espero que sea del agrado de todos!", cerró el exintegrante de Zúmbale Primo.

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La respuesta de Zúmbale Primo

A través del mismo post donde Ignacio Leiva anunció su salida, Zúmbale Primo utilizó el espacio para despedirse del guitarrista y agradecerle por los años compartidos dentro de la agrupación.

"No solo fuiste un músico en nuestro escenario, fuiste parte de nuestra historia, de nuestras alegrías, de nuestros viajes y de momentos que quedarán guardados para siempre en el corazón. Tu guitarra, tu talento y tu forma de vivir la música dejaron una huella imborrable en esta familia", expresaron.

La banda agregó un mensaje de cariño hacia el músico: "Aunque hoy los caminos musicales tomen rumbos distintos, para nosotros siempre serás Nachito Leiva, la guitarra del amor, y siempre tendrás un lugar en esta casa llamada Zúmbale Primo".

La noticia también provocó múltiples reacciones entre los seguidores, quienes manifestaron sorpresa y nostalgia por la salida de Leiva. Incluso, uno de ellos recordó una declaración anterior de la agrupación, donde señalaban que la eventual partida de uno de los fundadores podría significar la disolución del proyecto.

"En una entrevista indicaron que si se iba uno de los fundadores termina Zúmbale Primo", comentó uno de los seguidores de “Nachito”.