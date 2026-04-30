¿Se acabó el amor? La enigmática reflexión de Rebeca Naranjo que confirmaría su quiebre con Nano Calderón

30 abr. 2026 - 13:12 hrs.

¿Qué pasó?

Tras siete años de romance, Rebeca Naranjo y Nano Calderón estarían enfrentando una separación definitiva, y las recientes acciones de la influencer en redes sociales no hicieron más que avivar las sospechas de sus seguidores.

La primera señal de alerta surgió cuando se dio a conocer que el hijo de Raquel Argandoña emprendió un viaje al extranjero para celebrar el cumpleaños de un amigo, pero con una ausencia notable: viajó sin Rebeca.

Una indirecta que dice más que mil palabras

En medio del hermetismo, Rebeca Naranjo decidió romper el silencio, aunque de una forma sutil y cargada de misterio. A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido compartió un mensaje que muchos interpretaron como la confirmación de que está cerrando un ciclo importante en su vida.

"Hazte un favor a ti misma y no desperdicies los mejores años de tu vida pensando que no eres fabulosa", fue la frase que la influencer reposteó, sugiriendo un renovado enfoque en su amor propio y bienestar personal tras lo que parece ser una ruptura dolorosa.

El silencio y la privacidad de Rebeca Naranjo

A pesar de que los programas de farándula aseguran que ya borró gran parte de los registros fotográficos donde aparecía junto a Nano Calderón, Rebeca ha intentado mantener la compostura frente a la ola de preguntas de sus seguidores.

En intervenciones anteriores, la influencer fue enfática al señalar que su vida privada le pertenece solo a ella: "Últimamente han sido semanas en las que muchas personas han estado indagando, preguntando y sacando conclusiones... Mi vida privada es justamente eso, privada".

¿Un adiós definitivo?

Hasta el momento, ni Nano Calderón ni Rebeca Naranjo han emitido un comunicado oficial confirmando el término del romance.

Sin embargo, para los expertos en farándula, el hecho de que hayan dejado de compartir su día a día —algo que era habitual en la pareja— y la publicación de estas "indirectas" de crecimiento personal, son pruebas suficientes de que la relación de casi una década habría llegado a su fin.

Por ahora, los fanáticos de la relación se mantienen a la espera de un anuncio formal, mientras Rebeca continúa enviando señales de que se encuentra en una etapa de redescubrimiento, priorizando su propia felicidad por sobre cualquier conflicto sentimental.

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