"Hay una amistad de muchos años": Squella sella 'la paz' con Pavez tras polémica por exsubsecretario de Hacienda

07 ag. 2026 - 06:30 hrs.

¿Qué pasó?

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y el presidente del Partido Republicano, senador Arturo Squella, se reunieron en La Moneda para abordar la agenda de seguridad anunciada por el Presidente José Antonio Kast.

En el encuentro ambos dieron por superada la polémica por la renuncia del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Squella había exigido disculpas públicas de Pavez tras los test de drogas negativos de Rodríguez.

La foto que se tomaron Pavez y Squella

Tras la reunión, el subsecretario Pavez subió una foto a su cuenta de X en el que aparece dando un apretón de manos a Squella, con un mensaje de "Buena conversación. Seguimos adelante".

Squella confirmó que hizo las paces con Pavez. “Estábamos preparando varias cosas y, por supuesto, que hay una conversación pendiente y, como imaginamos, muy bien, muy grato; hay una amistad de muchos años trabajando juntos y vamos a seguir haciéndolo”.

Acerca de la agenda de seguridad, dijo que “hay varias cosas que nos va a tocar trabajar con el Ministerio del Interior, entonces estábamos organizando lo que va a venir en este plano”.

Añadió que “va a generar un antes y un después. Yo estoy convencido de que esto es incluso más potente que lo que pudimos ver en materia económica”.

“Yo no tengo ninguna duda de que van a haber varias personas que van a estar disponibles para apoyar la agenda de seguridad. Me imagino que todos van a querer formar parte de la manera de resolver los problemas más que de complicarlos”, afirmó en referencia a la oposición.

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