El chascarro de Danilo 21 en su primer día en Mega: Reveló a Neme impasse que vivió ascensor
- Por Paula Moreno
Danilo Peña, más conocido como Danilo 21 arribó este lunes a Mega. El influencer fue recibido en una entrevista con José Antonio Neme en Radio Infinita, donde contó sobre su primer día en el canal que comenzó la jornada de ayer lunes 11 de mayo.
"¿En qué andas por acá, Danilo?", preguntó el periodista. "Ando visitando...", respondió el creador de contenido, antes de contar su primera anécdota en su arribo al canal.
A través de sus redes sociales, el creador de contenido compartió un extracto de su conversación en "Déjate caer con Neme", donde relata un divertido momento que vivió en su primer día laboral:
"Neme me recibió hoy en mi primer día conociendo el nuevo canal donde trabajaré (Mega) ", señaló en su cuenta de Instagram.
La anécdota se dió en un ascensor, donde según relata Danilo se habría dado vuelta un café por accidente: "Casi mancho a Julio también", señaló aludiendo a JC Rodriguez, quien también se incorporó a Mega en los últimos días.
Posterior el conductor José Antonio Neme le consulta qué le pareció el canal, el influencer respondió positivamente: "Si, mi mamá me dijo que me tenía que comprar ropa, y lo manché el mismo día".
¿Dónde sintonizar "Déjate caer con Neme"?
El programa de entretenimiento de José Antonio Neme y Matías de la Maza, se emite de lunes a viernes de 14:00 a 15:00 horas y se puede sintonizar a través de Radio Infinita en YouTube, en el sitio web y también a través de la emisora 100.1 FM en Santiago.
