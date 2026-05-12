Masiva pelea entre estudiantes en liceo de Talcahuano termina con varios lesionados entre profesores y alumnos

12 may. 2026 - 16:51 hrs.

¿Qué pasó?

Una pelea entre estudiantes al interior del Liceo La Asunción de Talcahuano, en la región del Biobío, terminó con seis funcionarios lesionados y 17 estudiantes detenidos.

De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el hecho involucró a estudiantes de cuarto medio, durante un partido de fútbol en el primer recreo.

¿Qué se sabe de la pelea?

A través de un comunicado el liceo relató que que “durante el primer recreo de esta jornada, un grupo importante de estudiantes de cuarto medio participó de una pelea masiva”.

"Lamentamos informar que algunos funcionarios del establecimiento también resultaron lesionados al intentar intervenir y resguardar la integridad física de los estudiantes involucrados", agregó.

Colegio activó los protocolos

Desde el colegio aseguraron que una vez que se originó la pelea "el establecimiento activó de manera inmediata los protocolos internos correspondientes, separando a los estudiantes involucrados, brindando atención en enfermería a quienes presentaban lesiones visibles y realizando el procedimiento de constatación de lesiones junto a Carabineros de Chile".

Durante el resto de la jornada, el establecimiento mantuvo medidas especiales para evitar nuevos incidentes. “Los cursos involucrados fueron separados, se restringieron algunos espacios de desplazamiento y permanencia de estudiantes, y el resto de los cursos ha podido continuar sus actividades académicas de manera normal”, indicaron.

Finalmente, el recinto educacional explicó que “como medida preventiva y con el objetivo de evaluar con mayor tranquilidad los hechos ocurridos y resguardar el bienestar de los estudiantes, se tomó la determinación de solicitar el retiro de los estudiantes de cuarto medio durante la jornada de hoy”.

Heridos y detenidos

El mayor Milton Rossel, comisario de la Segunda Comisaría de Talcahuano indicó que "se logró identificar a todos los alumnos participantes y con ello se logró la detención, y los trasladamos hasta el Hospital Higuera para su constatación de lesiones".

Además, confirmó que fueron 17 los alumnos detenidos y que se está a la espera de instrucciones de la Fiscalía.

¿Qué dicen desde el Mineduc?

La Seremi de Educación del Biobío, Teresa Carrasco Molin, señaló que "desde la Seremi de Educación manifestamos nuestro más profundo rechazo a los hechos de violencia que ocurrieron en el establecimiento Liceo de La Asunción de Talcahuano. Este tipo de situaciones son inaceptables y no tienen cabida en ningún espacio educativo".

"Nos coordinamos inmediatamente con la Superintendencia de Educación, quien ya ingresó una denuncia por oficio. Ellos desde el día de mañana (miércoles) ya comenzarán a solicitar los antecedentes al establecimiento educacional, y desde allí vamos a tener un monitoreo constante para verificar la situación de estos hechos, sin prejuicio de que, como Seremi de Educación, mantendremos el contacto con el establecimiento poniendo el foco en lo formativo y en que la comunidad educativa cuente con las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de situaciones", agregó.