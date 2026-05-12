Mamá de carabinero fallecido en Puerto Varas tras conocerse nuevos antecedentes: "¿Por qué ahora me salen con esto?"

12 may. 2026 - 15:09 hrs.

La madre del sargento de Carabineros Javier Figueroa, fallecido la madrugada del pasado 11 de marzo en Puerto Varas, región de Los Lagos, entregó un desgarrador testimonio tras enterarse de los nuevos antecedentes que podrían dar un vuelco a la investigación.

El funcionario perdió la vida luego de recibir un disparo en la cabeza. El impacto del proyectil tuvo lugar en una línea férrea, hasta donde el uniformado había llegado posteriormente a una denuncia al 133 por personas que tomaban alcohol en la vía pública.

Uno de los últimos hallazgos revelados guarda relación con el teléfono desde el que se realizó el llamado a Carabineros. De acuerdo a los nuevos antecedentes, este se hizo desde un celular prepago cuyo chip estaría a nombre de Figueroa.

Por otro lado, el arma de servicio que el uniformado llevaba en ese momento fue periciada y se reveló la ausencia de tres tiros, uno de los cuales coincidiría con el que le dio muerte. También se confirmó que el arma había sido manipulada solo por él.

"¿Por qué ahora me salen con esto?"

Marlene Manquemilla, madre de Javier Figueroa, dijo a Meganoticias haberse enterado por la prensa sobre el giro que tuvo el caso. "No tenía idea, lo supe ayer y hoy en la mañana que salió en televisión", expresó.

La mujer aseguró que nunca les mencionaron la posibilidad de que su hijo se hubiese quitado la vida: "Nunca; desde un principio descartaron que fuera suicidio... que él se haya matado, desde un principio, ¿y ahora vienen saliendo con esto?".

La madre del funcionario calificó este escenario como "algo muy doloroso", manifestando entre lágrimas que las autoridades "no piensan en el dolor de la mamá, de la esposa, de la familia. No piensan en eso".

"Es muy duro para mí. Lo único que pido es justicia y que no hablen de que mi hijo se mató. Porque si él lo hubiese querido hacer, lo hubiese hecho anteriormente", agregó.

"Para mí fue una emboscada"

Según Manquemilla, "hay cosas que se saben y no siguen esa investigación", y dice que, según su parecer, se trató de una "emboscada".

"En este momento estoy luchando sola para que salga la verdad a la luz. No quería hablar, pero con esto... no voy a dejar de hablar", expuso.

Asimismo, aprovechó la entrevista para pedir que cambien a la fiscal a cargo del caso y que se continúe con la investigación.

"Está todo mal hecho. Porque tienen evidencias y no las quieren dar. Por eso estoy pidiendo que cambien a la fiscal. Mi hijo no se mató, a mi hijo lo mataron", concluyó.